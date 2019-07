Social Media Weltweit Störungen bei Facebook, WhatsApp und Instagram

97% der Nutzer geben an, über WhatsApp keine Nachrichten senden oder empfangen zu können. Auf Instagram gibt es insbesondere Probleme mit dem Hochladen von Feeds (63%). Etwa 82% der Facebook-Nutzer geben an, dass sie die Seite nicht laden können oder keine Bilder angezeigt werden.

Auf der Seite allestoerungen.de meldeten sich tausende Nutzer und gaben an, dass Emojis oder Bilder nicht angezeigt werden. Viele von ihnen suchen Rat bei den anderen Nutzern und fragen, ob bei Ihnen die Seiten auch nicht laden.

Manch ein Nutzer lässt seinem Frust freien Lauf und beschweren sich über die erneute Störung: "Ich könnte ausrasten! Was soll dass! Ich wollte vor 20 Minuten was in meine Story packen und nun geht es mal wieder nicht! Ich hasse diese Bauarbeiten!"