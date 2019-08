Soest/Dortmund Achtjähriger erneut nachts mit Auto unterwegs - mit Folgen

Laut Polizei Dortmund startete der Grundschüler aus Soest erneut mitten in der Nacht zum Freitag (23.August) den Motor des Automatik-VW Golfs seiner Mutter, um damit die Gegend unsicher zu machen. Nachdem er über die Autobahn in die Dortmunder Innenstadt fuhr, endete die Spritztour in einem Unfall auf der Raststätte Lichtendorf. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Der offensichtlich autoaffine Junge hatte da sehr viel Glück.

Seine Fahrt von Soest nach Dortmund war geprägt von einem Desinteresse an roten Ampeln und der Straßenverkehrsordnung im Allgemeinen, wie die Polizei weiterhin mitteilt. Gegen 0.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein schnell fahrendes Auto in der Innenstadt. Während die Polizisten im Innenstadtbereich nach dem VW Golf fahndeten, gelang es dem Achtjährigen offenbar wieder, eine Autobahnauffahrt zu finden. Auf der A 1 fuhr er anschließend in Richtung Köln - eigenen Angaben zufolge zwischenzeitlich mit 180 Stundenkilometern. Als er in Höhe der Raststätte Lichtendorf die Autobahn verließ, prallte er gegen den Anhänger eines parkenden Lkw.

Der Wagen wurde dabei stark beschädigt, der Junge blieb dabei aber unverletzt. Mittlerweile befindet sich der Junge laut Angaben der Polizei in psychologischer Betreuung. Seine Familie hatte den ersten Besuch der Polizei am Donnerstag offenbar nicht ernst genug genommen.