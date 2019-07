„Soko Stuttgart“ ZDF-Kommissar Jo Stoll ermittelt in Kernen

Er sieht Angerer im Lager arbeiten und vor sich hin fluchen. Als die Kommissare auf ihn zukommen, stapelt er gerade Getränkekisten. Die Ermittler fragen Angerer, ob er etwas zum Tod seines Chefs sagen könne. Angerer druckst kurz herum, schmeißt plötzlich eine Sackkarre um und rennt ins Lager hinein. Es sind umstürzende Kisten zu hören. Die Kommissare rennen hinterher.

Für Kern kam Dreh überraschend

Fünf Szenen spielen auf dem Gelände der Firma Kern. Die Dreharbeiten finden auf dem Außengelände, im Lager und im Eingangsbereich statt. Für Letzteres mussten der Briefkasten verdeckt und die Einrichtung ausgetauscht werden, berichtet Friedrich Kern. „Wir sind da ein bisschen reingestolpert“, sagt er. Erst vor drei Wochen habe die Absprache mit dem Filmteam stattgefunden. Das sei normal, versichert Produktionsleiter Rolf Steinacker. Zwei bis drei Drehplätze schauen sich das Kamerateam und die Regie wenige Wochen vor Drehtag an. Bestimmte Orte und Entwicklungen in der Architektur werden ständig vom Team beobachtet, um ständig neue Drehorte zu finden. Als sie zu einer Vorbesichtigung in Fellbach waren, sei das Team auf die Firma Kern gestoßen.

Dreimal nimmt der Kameramann die Szene im Lagerraum in einer Einstellung auf. Dann ertönt: „Und aus.“ Eine Szene ist abgedreht. Rund 20 Leute des rund 50-köpfigen Teams setzen sich in Bewegung. Die konzentrierte Stille weicht körperlicher Arbeit. Die Kamera wird samt Schienen abgebaut. Nächstes Motiv, nächste Szene.