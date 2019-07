Sommerferien Die beliebtesten Reiseziele der Baden-Württemberger

Am Freitag ist in Baden-Württemberg der letzte Schultag vor den Sommerferien. Bis zu 50 000 Passagiere werden zum Ferienstart am Stuttgarter Flughafen erwartet. Aber wohin verreisen die Baden-Württemberger am liebsten? Das Reiseportal ab-in-den-urlaub.de hat die Top-20-Reiseziele der Südwestdeutschen anhand ihrer gebuchten Reisen ausgewertet.