Sommerferienprogramm Weinstadt So baut man ein Insektenhotel für Wildbienen

Weinstadt. Ein Insektenhotel für Wildbienen hat der Obst- und Gartenbauverein Schnait gemeinsam mit 15 Kindern des Sommerferienprogramms „Nix wie hin“ gebaut. Vier Stunden lang werkelten die Kinder an ihrem Häusle für Bienen. Vorsitzender Peter Rühle erklärte ihnen der Reihe nach, was zu tun ist. Hobbybastler können mit einer Anleitung in fünf Schritten ganz leicht selbst ein Insektenhotel bauen.