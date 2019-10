Später Pokalerfolg in Hamburg Joker Al Ghaddioui schießt den VfB ins Achtelfinale

Keine spektakuläre Achterbahnfahrt, dafür viel Taktik

Aus der Pause kamen die Stuttgarter mit frischem Schwung. So verpasste Holger Badstuber per Kopf nach einer Castro-Ecke nur haarscharf den HSV-Kasten (48.). VfB-Trainer Tim Walter wechselte daraufhin zum ersten Mal und brachte für den gelbvorbelasteten Philipp Förster den dribbelstarken Stürmer Silas Wamangituka. Der VfB übernahm nun nach und nach die Spielkontrolle und die nächste gute Chance ließ nicht lange auf sich warten: Santiago Ascacibar, schlenzte den Ball aus 17 Metern knapp über die Latte (65.). Hamburgs Trainer Dieter Hecking reagierte nach 68 Minuten und brachte Jeremy Dudziak und Khaled Narey für Kapitän Aaron Hunt und Jairo Samperio.

In der Schlussphase schipperte die Partie wieder in ruhigeres Fahrwasser. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend, knallige Torchancen waren absolute Mangelware. Der VfB war zwar die aktivere Mannschaft, spielte aber im letzten Drittel zu unpräzise. So bibberten die 45.503 Zuschauer auf ihren blauen Sitzschalen und sahen eine taktisch interessante und intensive Begegnung, aber eben keine spektakuläre Achterbahnfahrt wie am Samstagnachmittag. Folgerichtig ging es für Spieler und Fans in die Verlängerung.

Joker Hamadi Al Ghaddioui trifft in der Verlängerung

Gleich zu Beginn der 30 minütigen Extraschicht mussten die Hamburger verletzungsbedingt wechseln: Sonny Kittel kam für Josha Vagnoman ins Spiel (95.). Nach 101 gespielten Minuten lag dann erstmals wieder Torgefahr in der kalten Hamburger Abendluft: HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes klärte zunächst einen Klement-Freistoß und kurz darauf aus kurzer Distanz gegen Atakan Karazor.

Die Stuttgarter blieben auch nach dem Seitenwechsel die etwas dominanter Team, fanden gegen gut organisierte HSV-Defensive aber lange keine Lücke. Bis in der 114 Minute der eingewechselte Hamadi Al Ghaddoui aus der Drehung das vielumjubelte 2:1 für den VfB erzielte. Zuvor hatte Wamangituka aus spitzem Winkel nur den Pfosten getroffen und Karazor den Abpraller clever auf Al Ghaddioui gespielt. Kurz darauf war Schluss im Volksparkstadion und der VfB durfte nach zuletzt drei Pleiten in Serie gemeinsam mit seinen Fans den Einzug ins Achtelfinale feiern.

Gespielt werden die Pokalachtelfinals am 4./5. Februar. Die Paarungen werden am Sonntag um 18 Uhr im Deutschen Fußballmusuem in Dortmund ausgelost. Ex-Skistar Felix Neureuther gibt die Losfee.