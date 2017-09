Spaichingen.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ein Esel getötet worden. Nach Angaben der Polizei war das Tier mit drei weiteren Eseln aus bisher ungeklärten Gründen aus seinem Gehege entkommen. Die Polizei ermittelt wegen der möglichen Öffnung des Geheges durch einen Unbekannten - denn der Halter des Esels gab an, das Gehege am Vorabend ordnungsgemäß verschlossen zu haben.