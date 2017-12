Brüssel - Die mögliche Auslieferung des katalanischen Ex-Regierungspräsidenten Carles Puigdemont an Spanien beschäftigt heute erneut ein Untersuchungsgericht in Belgien. Nach der Staatsanwaltschaft kommt die Verteidigung zu Wort. Nach Angaben des Gerichts wird anschließend ein Datum für eine Entscheidung bekanntgegeben. Puigdemont hatte sich nach seiner Entmachtung in der Folge der katalanischen Unabhängigkeitserklärung mit vier weiteren Politikern nach Belgien abgesetzt. Spanien fordert die Auslieferung wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder.