Barcelona - Das Parlament in Katalonien hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit vollzogen. Die Abgeordneten der separatistischen Regionalregierung verabschiedeten am späten Abend trotz heftiger Proteste der Opposition das sogenannte Referendumsgesetz. Es macht den Weg für die für den 1. Oktober geplante Volksabstimmung über eine Loslösung der Region von Spanien frei. Das Verfassungsgericht in Madrid wird das Gesetz aber wohl noch diese Woche auf Antrag der Zentralregierung für nichtig erklären.