Spanien Rot, röter, "La Tomatina": die Tomaten fliegen

Buñol - Die "größte Tomatenschlacht der Welt" hat den spanischen Ort Buñol am Mittwoch metertief in eine matschig-rote Brühe getaucht. Mehr als 20 000 "Krieger" bewarfen sich in der Ortschaft in der Provinz Valencia am Vormittag gemäß der Tradition eine Stunde lang mit überreifen Tomaten.