Spiegelberg Wer hat die Fische in die Luft gesprengt?

350 Forellen tot: Die Fische lagen teils im Wasser, teils außerhalb des Weihers, der etwa 100 Meter nach dem Ortsende von Spiegelberg in Richtung Prevorst liegt. Gut einen Monat liegt der Vorfall zurück. Die Polizei geht von einer Unterwasserdetonation aus. Wer tut so was?

Noch gibt’s keine Hinweise auf den oder die Täter, sagt Polizei-Pressesprecher David Ebert. In Spiegelberg war der Fall Anfang Oktober Gesprächsthema Nummer eins, berichtet Bürgermeister Uwe Bossert. Er wisse auch nicht mehr, als seinerzeit der Zeitung zu entnehmen war: Mutmaßlich handelt es sich um Fischwilderei, hieß es in der Polizeimeldung vom 9. Oktober. Fischwilderei liegt vor, wenn jemand ohne gültige Erlaubnis Fische aus einem Gewässer entnimmt, erläutert Udo Spichtinger, der Vorsitzende des Fischerei-Vereins Waiblingen.

"Könne man ihre Schreie hören, wären Menschen sicher sensibler"

Fischen mit Sprengstoff ist viel schlimmer und sowieso ausdrücklich verboten, so Steffen Kienzle, Sprecher am Landratsamt Rems-Murr. Als die „russische Methode“ bezeichnet Udo Spichtinger Unterwasserdetonationen mit dem Ziel, auf einen Schlag viele Fische zu töten. Sämtliche Kleinfische sterben gleich mit, und es ist lange her, als Dynamitfischen als gute Methode für effektiven Fischfang galt. In der Nachkriegszeit benutzten Menschen Sprengstoff und Granaten, um auf diese Weise schnell an Nahrungsmittel zu gelangen. Die illegale, zerstörerische und auch für Umwelt wie Menschen höchst gefährliche Methode ist zwar längst international geächtet, wird aber in einigen Ländern nach wie vor praktiziert.