Sport in Corona-Zeiten Zu Hause fit bleiben mit Hanna Klein und Marcel Fehr (2)

Übung 2: Halteübung seitlich

Man begibt sich in die seitliche Armstütze. Nur noch ein Arm und ein Fuß berühren den Boden. Auch hier müssen Bauch und Po angespannt werden, um den Körper möglichst in einer Linie zu halten, und der Rumpf sollte nicht nach vorne oder hinten ausweichen. Durch das Abspreizen des oberen Beines nach oben und unten wird zudem die Hüftmuskulatur gestärkt. Ca. 40 bis 60 Sekunden halten.

Übung 3: Halteübung rückseitig

Im Prinzip ist diese Übung die Gegenvariante zur vorderen Halteübung. Man stützt sich rücklings auf den Unterarmen ab, hält den Körper wieder in einer Linie und zieht diesmal aber das Bein angewinkelt zu sich her. Danach wechselt man nach jedem Herziehen auf das andere Bein. Ca. 40 bis 60 Sekunden halten.

Übung 4: Klappmesser

Man setzt sich auf eine Matte und hebt sowohl den Rücken als auch die Beine vom Boden ab. Aus dieser Startposition heraus zieht man ein Bein gestreckt nach oben und klatscht mit beiden Armen unter dem Bein in die Hände. Diesen Ablauf führt man immer wechselseitig durch. Wichtig bei dieser Übung: Die Beine bleiben durchgängig in der Luft, so dass der Bauch immer angespannt bleibt. Ausführung: 3 x 5 bis 10 Wiederholungen pro Bein.

Die Paddelübung ist zur Kräftigung der Rücken- und Schultermuskulatur gedacht. Man legt sich dazu auf den Bauch, winkelt ein Bein seitlich an und streckt die Arme nach vorne. Dann paddelt man, ähnlich wie bei der Kraulbewegung, mit den Armen abwechselnd nach oben und unten. Wichtig ist es, bei dieser Übung nach unten zu schauen, um den Hals nicht nach oben zu überstrecken. Ausführung: 3 x 50 pro Seite.