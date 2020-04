Sport in Corona-Zeiten Zu Hause fit bleiben mit Hanna Klein und Marcel Fehr (4)

Hier geht es zum ersten Teil

Übung 1: Schrittwechsel-Sprünge

Um die Schrittwechselsprünge durchzuführen, stellt man sich in eine Ausfallschrittposition. Dabei stellt man ein Bein nach vorne, winkelt beide Beine an und steht mit dem hinteren Bein auf den Zehenspitzen. Aus dieser Position springt man explosiv nach oben und zieht in der Luft das hintere Bein nach vorne. Wiederholungen: dreimal 15 Sprünge.