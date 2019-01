Sportfreunde und TSV Schwaikheim So dringend wird eine weitere Sporthalle gebraucht

Bislang sind die Ergebnisse der Umfrage nicht veröffentlicht. Jörg Motz von den Sportfreunden und Wolfgang Krämer vom TSV bezweifeln ohnehin deren Aussagekraft. Erstens sei der Rücklauf sehr mager gewesen. Zweitens sei die überwiegende Zahl der Vereine in Schwaikheim keine sporttreibenden und von denen wiederum seien nur einige auf eine Halle angewiesen. „Außerdem: Wenn man die Fragen entsprechend stellt, bekommt man natürlich auch entsprechende Antworten“, so Motz.

Motz: Seit mindestens 20 Jahren im Gespräch

Eine weitere Sporthalle sei schon rund 20 Jahre Thema in Schwaikheim, so lange mindestens sei der Verein dazu im Gespräch mit der Gemeinde. Die Sportfreunde haben 14 Handballjugend-, acht Aktivenmannschaften sowie drei Freizeitgruppen. Weil die Belegungsstunden in Schwaikheim nicht mehr ausreichen, hat der Verein Hallenkapazität in Winnenden angemietet. Der Bedarf habe sich nicht verringert, im Gegenteil, so Motz, der auf die sich seit drei Jahren verschärfenden Folgen der Ganztagesschule verweist: „Wir brauchen mehr Zeiten am Abend.“

Ständig müssten Kompromisse gemacht werden, sprich die Fritz-Ulrich- und die Gemeindehalle aufgeteilt werden. „Wir trainieren immer mindestens mit zwei Mannschaften gleichzeitig.“ In der Württembergliga, in der sowohl die erste Herren- als auch die erste Damenmannschaft spielen, sei das, soweit er die Konkurrenz kenne, einmalig. „Nicht einmal die haben also die komplette Halle mit dem ganzen Spielfeld so für sich.“ Für eine Liga dieser Spielstärke sei das eigentlich untragbar. „Hut ab vor den Trainern und Betreuern, dass sie das mitmachen.“

Bedarf „zu 100 Prozent gegeben“

Krämer verweist darauf, dass die Gemeindehalle auch eine Fest- und Veranstaltungshalle ist, oft an den Wochenenden für anderes gebraucht wird und der Aufbau meist schon am Freitag oder noch früher beginne, ab da die Halle also schon nicht mehr für Sport zur Verfügung stehe. Der Bedarf für eine weitere Sporthalle sei auch aus Sicht des TSV „zu 100 Prozent gegeben, darüber kann es doch gar keine Diskussion geben“. Der Verein hat acht Abteilungen, sieben davon betrieben Hallensport.

Die A- und die B-Fußballjugend trainierten wegen der knappen zur Verfügung stehenden Zeiten im Winter nicht mehr in der Halle, von den drei Aktivenmannschaften ganz zu schweigen. Gäbe es den ganzjährig bespielbaren Kunstrasenplatz nicht, sähe es ganz düster aus. Man habe schon als Kompromiss die Trainingsstunden von 60 auf 45 Minuten verkürzt, Zeitraster gebildet, um die Auslastung noch mehr zu optimieren. „Aber irgendwann ist auch da das Ende der Fahnenstange erreicht.“ Die Sportfreunde wiederum haben ihre Freizeitmannschaften in die Wiesentalhalle ausgelagert.

Trainingszeiten der Erwachsenen immer später abends

Motz und Krämer verweisen auch darauf, dass Trainingszeiten bei den Erwachsenen immer weiter in den späten Abend verschoben worden sind. Die Letzten kämen mittlerweile erst um 20.30 oder gar 21 Uhr in die Halle. „Und dort geht um 22.30 Uhr das Licht aus“, so Krämer. Für Berufstätige, die am nächsten Morgen früh rausmüssen, sei die Situation eigentlich unzumutbar, so Motz: „Wenn die vom Training so spät heimkommen, können die ja nicht sofort einschlafen.“ Krämer verweist auch darauf, dass der Bedarf für den Reha- und Gesundheitssport immer größer werde. Der TSV führe da mittlerweile Wartelisten.