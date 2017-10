Schorndorf Sportlerwahl: Vorstellung der Mannschaften

>

Regionale, aber nicht minder wichtige Erfolge erzielten die drei zur Auswahl stehenden Mannschaften. Die Damen über 50 beim TC Schorndorf schafften in dieser Saison mit dem famosen ersten Platz die Meisterschaft in der Oberliga. Damit stiegen sie in die Württembergliga auf, die sie seit Beginn der Saison ziemlich souverän mit 6:0-Punkten anführen. (Foto: Privat)