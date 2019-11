Sportwagen-Unfall mit zwei Toten in Stuttgart Verteidigung: Keine Beweise für Mordverdacht gegen Raser

Stuttgart.

Der fatale Raser-Unfall eines jungen Mannes in Stuttgart kann nach Ansicht seines Verteidigers nicht als Mord gewertet werden. "Hierzu müsste der Tod der beiden Unfallopfer billigend in Kauf genommen worden sein", teilte sein Verteidiger Klaus Bessler am Montag nach seinem nicht-öffentlichen Plädoyer vor dem Landgericht mit. Den Nachweis hierfür konnte die Staatsanwaltschaft nach Auffassung Besslers allerdings nicht erfüllen.