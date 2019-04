Spots für Instagram-Selfie Rudersberg will in die sozialen Medien

Die sozialen Medien sind längst ein wichtiger Faktor beim Tourismusmarketing. So reisen etwa gerade Koreaner in Massen nach Bonn, um in der Altstadt die Kirschblüte zu sehen und sich dabei zu fotografieren. Dank des Foto-Netzwerks Instagram ist der Ort in Ostasien heute bekannter als in Deutschland. Die Selfie-Tauglichkeit spielt inzwischen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Auswahl von Urlaubs- oder Ausflugszielen. 40 Prozent der Touristen, so zitierte Rudersbergs Bürgermeister Raimon Ahrens nun eine britische Studie im Gemeinderat, legen bei der Auswahl des Urlaubs Wert auf die Frage: Wie lässt er sich in den sozialen Medien vermarkten?

Zahlreiche Vorschläge der Bürger sind bei der Verwaltung eingegangen

Davon profitiert Rudersberg bislang aber kaum. Wer bei Instagram nach der Gemeinde sucht, findet nur wenige Bilder von der doch recht idyllischen Gemeinde im Wieslauftal. Die Wirtschafts- und Tourismusförderung der Gemeinde hat sich vorgenommen, das zu ändern. Und es scheint offenbar auch der Wunsch vieler Bürger zu sein. Nach einem entsprechenden Aufruf im Mitteilungsblatt „Der Büttel“ hatten zahlreiche Rudersberger Vorschläge für passende Selfie-Punkte gemacht. Auch die Ortschaftsräte und der Gemeinderat haben sich mit ihren Ideen eingebracht.

Den Anfang machen jetzt fünf bereits bestehende Aussichtspunkte in Steinenberg, Schlechtbach, Asperglen und Zumhof, die im Rahmen einer Marketingkampagne herausgestellt und wo Sitzgelegenheiten erneuert werden sollen. Alle befinden sich in der Nähe oder direkt an Wanderwegen. Menschen, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, nennt Tourismusförderin Martina Spichal-Mößner dann auch als Hauptzielgruppe. Rund 15 000 Übernachtungsgäste hatte die Gemeinde vergangenes Jahr. Ein gewisses Potenzial ist also da.