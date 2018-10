Spuk im Rems-Murr-Kreis Die Frauengestalt am Teufelsbrunnen

Zwischen Schwaikheim und Winnenden im Zipfelbachtal, dort wo heute die Winnender Kläranlage liegt, liegt der sagenumwobene Teufelsbrunnen. In Schwaikheim erzählt man sich, dass darin einmal ein ganzes Fuhrwerk mit Pferden und Kutscher verschwunden sei. An derselben Stelle wollen Schwaikheimer Lichter und Gestalten gesehen haben, von denen man sich erzählt, es seien arme Seelen, die keine Ruhe finden. So auch im Jahr 1816. Der Schwaikheimer Bürger Leibfriz ging auf seinem Weg nach Winnenden am Teufelsbrunnen vorbei. Plötzlich sah er eine Frauengestalt, nebelhaft verschwommen, man konnte durch sie hindurch sehen, mit einem Kind auf dem Arm. Leibfriz fragte, wer sie sei. Die Frauengestalt antwortete, sie sei eine abgestorbene Seele. Leibfriz könne sie erlösen, wenn er am nächsten Tag um punkt acht Uhr an der selben Stelle für sie bete.