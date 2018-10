St. Georgen Keine Fata Morgana: Freilaufendes Kamel an der Bundestraße

Freiburg.

Am Montagnachmittag (15.10.) traute so manch ein Autofahrer seinen Augen nicht. Kurz vor der Ausfahrt vor St.Georgen stand ein Kamel unmittelbar an der vielbefahrenen Straße. Zwar hatte es Zügel an, war jedoch nirgends angebunden. Ein dort aufhältiger Zirkus war gerade dabei sein Zelt aufzubauen und hatte das Kamel an der Seite zur B3 abgestellt. Man sei sich sicher, dass es "nicht einfach so auf die Straße laufen" würde.