Stadt sperrt Seen Krokodile in Kirchheim unter Teck gesichtet

"Der Bereich um die Kirchheimer Bürgerseen wird aus Sicherheitsgründen mit sofortiger Wirkung gesperrt" heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Grund: Eine Spaziergängerin habe am späten Abend des 18. Juni 2019 die mutmaßliche Sichtung von drei kleineren Krokodilen im unteren Bürgersee bei der Polizei gemeldet.

Mehrere Polizeibeamte überprüften noch am selben Abend und am Morgen des 19. Juni die Bürgerseen und das umliegenden Gelände. Hinweise auf Krokodile oder ähnliche Reptilien wurden bislang nicht entdeckt. Um jegliche Gefährdung für Besucher des Areals auszuschließen, wird der Zugang zum Bereich rund um die Seen jedoch umgehend abgesperrt. Außerdem werden Schilder installiert, die über die Sicherheitsmaßnahme informieren.

Die Stadtverwaltung steht in engem Kontakt mit der Polizei und weiteren Experten, um schnellstmöglich zu klären, ob es sich bei den gesichteten Tieren wirklich um ausgesetzte Krokodile handelt. Die Sperrung des Gebiets dauert voraussichtlich bis mindestens Montag, 24. Juni 2019.