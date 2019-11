Stadtticket kommt Busfahren in Winnenden wird günstiger

Ursprünglich war ein 1-Euro-Ticket gewünscht

Die 3 Euro sind günstig, aber 1 Euro wäre noch günstiger, vielleicht auch nur für eine einzige Fahrt und nicht für den ganzen Tag. Ein 1-Euro-Ticket hatten die Freien Wähler beantragt. Markus Siegloch von den Freien Wählern ist sich sicher, dass damit noch mehr Leute vom Auto auf den Bus umsteigen würden, dass mit 1 Euro mehr Jugendliche den Bus mal spontan für eine Fahrt nutzen würden. Einen Euro gibt man schnell mal aus. 3 Euro sitzen nicht so locker – aber sie sind das Verhandlungsergebnis zwischen Stadt und VVS. Siegloch sieht ein, dass es für Busfahrer zu umständlich würde, jede einzelne Fahrt mit einem Euro abzurechnen und das Rausgeld abzuzählen. Aber, so meint der FWV-Stadtrat, wenn die Leute via Internet eine Karte aufs Handy kaufen würden, wäre doch der Abrechnungsaufwand gering. Das stimmt schon. Aber der Vertreter des VVS im Gemeinderat, Tarifexperte Martin Schuck, gab zu: „Wir haben Angst, dass wir dann Zeitkartenkunden verlieren würden.“

Ein Gruppen-Tages-Ticket für Winnenden kostet dann nur 6 Euro

Der VVS schlug der Stadt zusätzlich noch ein Gruppen-Tages-Ticket zum Preis von 6 Euro vor. Auch das akzeptierten die Winnender Gemeinderäte nach einem längeren Gespräch. Genau diese Gruppentarife sollen in allen Städten gelten, die ihren Bürgern ein günstiges Tagesticket anbieten wollen. Aber geschenkt kriegen die Städte gar nichts. Der VVS hat nachgeschaut, wie viele Einzelfahrten er in Winnenden hat. Dann kalkulierte er noch ein, dass mit dem billigeren Ticket mehr Leute Bus fahren, und trotzdem kam er zu dem Ergebnis, dass ihm mit dem künftigen Stadtticket im Jahr 7000 Euro fehlen werden. Die möchte er von der Stadt haben. Und die kriegt er auch. Dem hat der Gemeinderat einhellig zugestimmt – mit großer Freude sogar, wenn man die Wortmeldungen aus dem Gemeinderat hört.

Wichtig ist den Gemeinderäten, dass Busfahren günstiger wird

„Wir begrüßen das“, meinte Hans Ilg (FWV). „Mir ist klar, dass man das Tagesticket zu 3 Euro besser verkaufen kann als das von uns ursprünglich beantragte 1-Euro-Ticket. Es kommt uns darauf an, dass es überhaupt eine Ermäßigung gibt.“ „Wichtig ist, dass man das günstige Stadtticket dann auch bewirbt, damit es bekannt wird“, erklärte Renate Sanzenbacher (SPD). Für Christoph Mohr (ALi) ist es so: „Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung kostenloser ÖPNV.“ (ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr).