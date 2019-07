Stadtwerke Waiblingen warnen Vorsicht bei Verträgen an der Haustür

Waiblingen.

Die Stadtwerke Waiblingen mahnen zur Vorsicht bei Vertragsabschlüssen an der Haustür. In der jüngsten Vergangenheit sollen Vertreter Verträge für Strom- oder Gaslieferung an der Haustüre angeboten haben. Mehrere Kunden der Stadtwerke wurden dabei offenbar im Glauben gelassen, der Vertreter arbeite mit den Stadtwerken zusammen. Die Stadtwerke betonen deshalb, dass sie keine Vertragsabschlüsse an der Haustüre vornehmen.