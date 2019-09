Städtischer Ordnungsdienst Waiblingen Ärger mit Autos in der Fußgängerzone

Der Stadtverwaltung ist aber sehr wohl bekannt, dass sozusagen im Windschatten der Einfahrtsberechtigten sich auch Autofahrer bewegen, die mit ihren Karossen dort nichts verloren haben. Immer wieder erleben Timo Lösch, Bernd Luithardt und ihre Kollegen vom Kommunalen Ordnungsdienst, dass die Fahrer nach dem Motto „Der macht das doch auch“ auf andere zeigen und kein Unrechtsbewusstsein an den Tag legen.

„Wir dürfen die Kontrollen nie schleifen lassen“

Ähnlich wie bei den Kontrollen freilaufender Hunde in der Talaue oder Müll und Gebrüll am Postplatz gilt auch hinsichtlich der Fußgängerzone: Je öfter der Ordnungsdienst kontrolliert, desto besser wird mit der Zeit die Regeltreue der Autofahrer. „Man darf das nicht schleifen lassen“, weiß Werner Nußbaum, Chef des zuständigen Fachbereichs Bürgerdienste, aus langjähriger Erfahrung. Statt um die Bußgelder, die sich mit 20 Euro fürs Fahren und 30 Euro fürs Parken in der Fußgängerzone auf überschaubarem Niveau halten, geht es darum, die Regeln zu erklären und auf ihre Einhaltung zu pochen, sagt KOD-Leiter Timo Lösch: „Die Ansprache steht immer an erster Stelle.“

Das entspricht der grundsätzlichen Philosophie des Rathauses in Bezug auf die Fußgängerzone: „Wir wollen ein gutes Miteinander“, sagt Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr. Obwohl „Gespräche immer der schwierigere Weg“ seien. Die lapidare Alternative wären Poller oder Schranken an den Zufahrtsstraßen in die Altstadt. Ein Problem wären sie schon wegen der Anwohner – mehr als 50 Stellplätze haben schon aus Zeiten vor der Fußgängerzone baurechtlich Bestandsschutz.

Relativ wenig Ärger gibt es in der Innenstadt wegen Lärm durch Veranstaltungen oder dem um 5.30 Uhr beginnenden Auf- und Abbau des Wochenmarkts, beteuern Werner Nußbaum und Christiane Dürr. „Wir haben sehr verständnisvolle Anwohner, die eine lebendige Innenstadt zu schätzen wissen.“