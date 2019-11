Stammspieler beim SC Paderborn Sebastian Vasiliadis: Aus Lippoldsweiler in die Bundesliga

Sebi, wie war die Umstellung von der 2. Bundesliga auf die Bundesliga?

Das war eine große Umstellung für mich. In der Bundesliga sind die Gegenspieler viel abgezockter und in jeglicher Hinsicht besser und cleverer. Ich würde sogar sagen, dass der Sprung von der 2. Bundesliga in die Bundesliga wesentlich größer war als der von der 3. Liga in die 2. Bundesliga.

Was hat dich in der Bundesliga bisher am meisten beeindruckt?