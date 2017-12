Star Wars: Die letzten Jedi Fünf Gründe, den neuen Star-Wars-Film zu gucken

Seit Donnerstag läuft der achte Star-Wars-Film in den Kinos. Unsere Redakteurin hat sich "Die letzten Jedi" angesehen und liefert fünf Gründe, warum Sie das auch tun sollten.

1. Nostalgie pur

Viele Charaktere der ursprünglichen Star-Wars-Trilogie aus den 70ern und 80ern tauchen auch im achten Teil wieder auf und sorgen für Star-Wars-Nostalgie. Leia Organa, C3PO, Chewbacca, Luke Skywalker, R2D2 - selbst Admiral Ackbar kommt auf die Leinwand zurück. Mit dem gleichen Witz wie in den "alten Filmen" interagieren diese Figuren miteinander und machen die Geschichte dadurch viel emotionaler. Den nostalgischsten Auftritt aber hat sicherlich Yoda. Der bereits verstorbene Jedi-Meister erscheint seinem alten Schüler Luke Skywalker, der sich inzwischen von der Jedi-Religion und der Macht abgewandt hat, als Macht-Geist. Um nicht zu viel vorweg zu nehmen: Wie auch in früheren Teilen ist die Erscheinung eines Macht-Geistes wegweisend für die weitere Handlung. Außerdem hat Yoda mit seinen gelassenen Weisheiten auch im neuen Film nichts von seinem Charme eingebüßt.

2. Tolle Effekte, vor allem in 3D

Star Wars ist für seine Effekte bekannt. Regisseur George Lucas gründete für "Krieg der Sterne" eine Effektfirma und prägte damit nachhaltig die Filmgeschichte. Während "Das Erwachen der Macht" eher auf durchschnittlichem Niveau hinter den anderen Filmen zurückblieb, kommt mit "Die letzten Jedi" endlich wieder ein Film in die Kinos, für den es sich lohnt, etwas mehr für das 3D-Erlebnis auszugeben.

3. Witzige Dialoge, lustige Figuren

Für einen Fantasy-Action-Film ist "Die letzten Jedi" überraschend lustig. Auch wenn Han Solo nicht mehr dabei ist, hat das Star-Wars-Universum mit dem Piloten Poe Dameron einen neuen Sprücheklopfer gefunden, der Solo mit seinen trockenen Sprüchen in nichts nachsteht. Auch Rey, die dem leicht bekleideten Kylo Ren bittet, sich doch bitte etwas anzuziehen, sorgt für einen Lacher, der sich einprägt. Am meisten Spaß aber bringen die Porgs. Die Seevögel, die optisch an eine Mischung aus einem Pinguin und einem Mausmaki (der niedliche Kleinaffe Mort aus dem DreamWorks-Film "Madagascar") erinnern, sind ohnehin schon allerliebst. In zwei Szenen mit Chewbacca sorgen sie dann für die lustigsten Momente des Films.

4. Die Casino-Szene

Wartungsarbeiterin Rose und der ehemalige Sturmtruppler Finn versuchen, in einem Casino einen Codeknacker aufzuspüren, der der Rebellion dabei helfen soll, unaufgespürt die Flucht in den Hyperraum zu ergreifen. Als sie das Casino betreten, fühlt sich der Zuschauer augenblicklich in die Szenerie aus "Eine neue Hoffnung" zurück versetzt, als Obi-Wan und Luke die Chalmuns Cantina betreten. Es wurden offensichtlich keine Kosten und Mühen gescheut, für eine lächerlich kurze Szene jegliche Wesen und Geschöpfe aus dem Star Wars Universum auf die Leinwand zu bringen. Alles, was in dieser Szene noch fehlt, um sie perfekt zu machen, ist das "Cantina Band"-Lied.

5. Daisy Ridley und Adam Driver

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen in "Das Erwachen der Macht" hatte sich bereits angedeutet, dass Begegnungen zwischen Rey und Kylo Ren immer interessant sein werden. In "Die letzten Jedi" bewahrheitet sich diese Vermutung. Beide Charaktere sind auf ihre Art und Weise zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht hin- und hergerissen. Die Schauspieler Daisy Ridley und Adam Driver funktionieren gut zusammen und überzeugen beide in ihren Rollen.