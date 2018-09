Starkregen in Alfdorf Wetterschäden: Gemeinde bezahlt Feuerwehreinsatz

Seinerzeit hat die Feuerwehr mehr als 50 Einsätze gefahren. Es kommen aber, wie zwei Betroffene im Gremium erläuterten, noch mindestens 50 Betroffene hinzu, bei denen die Feuerwehr nicht war beziehungsweise nicht gerufen werden konnte. Oft halfen sich die Menschen selbst.

Betroffen waren überwiegend ältere Wohngebiete

Klaus Heck und Elke Weinmann schilderten dem Gremium die damalige Situation. Am 11. Juni kamen in einer halben Stunde wohl rund 90 Liter je Quadratmeter herunter. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es Hochwasser auf dem Berg gibt“, sagte Klaus Heck. So viel Regen in so kurzer Zeit – das war einfach zu viel: für die Einläufe, für die Kanäle und für die Hausanschlüsse. Betroffen waren demnach überwiegend die älteren Wohngebiete in Alfdorf im Bereich Seestraße, Schützenstraße, Teile des Gewerbegebiets Brühl, Farbgasse, Untere Bühlstraße.

Krisenmanagement in Lorch besser als in Alfdorf

In der Seestraße sind laut Heck die Keller zwei- bis viermal im Jahr voll. „So kann es nicht weitergehen.“ Er selbst wohne seit dem Jahr 2005 am Ende der Breitestraße. Seitdem ist bei ihm dreimal der Keller vollgelaufen. Aber so hoch wie letztes Mal stand das Wasser noch nie. „Das lief bei mir durch die Waschmaschine in den Keller rein.“ Ein Teil des Regens ist auch durch die Kellerfenster eingedrungen. Ob bei so einer Lage eine Rückstauklappe im Hausanschluss geholfen hätte, bezweifelt Klaus Heck.

In der Nachbarstadt Lorch, wo die Schäden wesentlich größer waren, sei das Krisenmanagement viel besser gewesen als in der Gemeinde Alfdorf. Der Abfallcontainer im Bauhof in Pfahlbronn sei für viele nicht erreichbar gewesen. „Die Gemeinde muss für solche Situationen einen Krisenplan entwickeln.“

Elke Weinmann: Da sind die Emotionen hochgekocht

„In der Ostlandstraße waren alle meine Nachbarn betroffen“, berichtete Elke Weinmann. Wasser sei durch die Lichtschächte und dann aus den Kanaldeckeln gedrungen. Zu dritt hätten sie in ihrem Haus eineinhalb Stunden mit Eimern gegen das Wasser gekämpft. Zum Schluss habe die Feuerwehr mit Abpumpen geholfen. Das sei auch dringend nötig gewesen, um die neue Heizung zu retten. Bewohner anderer betroffener Häuser seien oft mehr als 80 Jahre alt und hätten einen halben Meter Wasser im Keller gehabt. Da seien natürlich die Emotionen hochgekocht, zumal die Antworten der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung oft als lapidar empfunden worden seien. „Es ist sehr traurig, wie in unserer Gemeinde mit älteren Leuten umgegangen wird.“

Bürgermeister: "Das ist nicht optimal gelaufen"

Bürgermeister Michael Segan entschuldigte sich für das teilweise nicht professionelle und einfühlsame Verhalten seiner Mitarbeiter: „Das ist nicht optimal gelaufen.“ Andererseits sei die Verwaltung nicht untätig gewesen. Ein Fachmann habe sich die Planunterlagen der problematischen Gebäude angeschaut und geprüft. Offensichtlich müsse bei den Hausanschlüssen nachgearbeitet werden. Segan kündigte für Ende Oktober eine Versammlung mit allen Betroffenen an, dann würden auch entsprechende Merkblätter zu dem Thema verteilt.

Verwaltung will künftig besser gewappnet sein

Solche Schadensereignisse würden sich bei so einem starken Regen auch künftig nicht immer vermeiden lassen, selbst wenn die Kanäle erneuert werden. Allerdings will die Verwaltung künftig für solche Ereignisse besser gewappnet sein. Bei den Beratungen für den Haushalt 2019 müsse der Gemeinderat entscheiden, welche Kanäle ausgewechselt werden. „Wir sind ständig an dem Thema dran“, versicherte der Bürgermeister.