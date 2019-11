Startschuss für Stadtticket Bus- und Bahnfahren in Waiblingen wird günstiger

Um ein Stadtticket in Waiblingen möglich zu machen, nimmt die Stadtverwaltung für das kommende Jahr 217 000 Euro in die Hand und begleicht somit die Differenz des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart, die durch das Stadtticket entsteht. Ziel des Stadttickets ist es, einen Beitrag für die Umwelt zu leisten, den Autoverkehr zu reduzieren und dazu zu animieren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Vorschlag abgelehnt: Weitere Tage in das Angebot aufzunehmen

Außerdem können Waiblinger noch in diesem Jahr an fünf Samstagen kostenlos den Nahverkehr nutzen: an vier Adventssamstagen (30. November, 7., 14., und 21. Dezember) und am Samstag nach Weihnachten (28. Dezember). Von Samstag bis zum darauffolgenden Sonntag, bis 2 Uhr, gelten die Freifahrten. Die Samstagfahrten kosten die Stadtverwaltung jährlich 7500 Euro. Der Vorschlag der Fraktion Agtif, zusätzlich weitere zwei Tage - die verkaufsoffenen Sonntage – in das Angebot aufzunehmen, wurde jedoch vom Planungsausschuss des Gemeinderats abgelehnt.

Das Stadtticket gilt im gesamten Stadtgebiet Waiblingens und in den Ortschaften. Dazu zählen alle Bushaltestellen und die S-Bahn-Stationen zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker. Die Tickets sind erhältlich über die VVS-App, im Internet, am Fahrkartenautomaten und im Bus sowie an Verkaufsstellen.