Steffi rennt Welzheimer Feuerwehrfrau startet 300-Kilometer-Lauf

Startpunkt ist auf dem Kirchplatz in Welzheim. Die Strecke führt von Murrhardt in Richtung Schwäbisch Hall (Gemeinde Rosengarten), weitere Stationen sind unter anderem Ellwangen, Aalen, Oberkochen, Schwäbisch Gmünd, Lorch, Schorndorf, Winnenden und Sulzbach bei Backnang und wieder zurück nach Welzheim. Am Ende liegt die Distanz knapp über den 300 Kilometern. Das alles will Steffi in fünf bis sieben Tagen schaffen.

Unter Extremsportlern ist sie keine Unbekannte. Fast jeden Extremlauf in Europa hat Steffi Saul bereits erfolgreich beendet. Mit nahezu unglaublichen Aktionen machte sie bereits Schlagzeilen und sammelte damit Spenden. Immer wieder startet sie zu neuen unglaublichen Projekten, um auf unglaubliche Erkrankungen hinzuweisen, Mut zu machen und Gelder für Spenden zu sammeln.

Rekord im „Rennen in Feuerwehrausrüstung“

Diese Distanz, die sich auch noch über viele Tausend Höhenmeter zieht, läuft die Feuerwehrfrau zugunsten der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS). Sie möchte mit dem Lauf Spenden sammeln und auf die Möglichkeit zur Typisierung hinweisen. Unterstützt wird sie dabei von den Firmen Dräger, Consultiv, Mediclowns Dresden und Kärcher.

Der derzeitige Weltrekord im „Rennen in Feuerwehrausrüstung“ wird von ihr selbst gehalten und liegt bei 150,6 Kilometer. Mit Erreichen des Ziels bei der „Mission 300“ würde sie diesen verdoppeln.

Schon im Jahr 2013 rannte Steffi zugunsten der Kinderkrebsstation im Olgäle/Stuttgart über 250 Kilometer den Remstal-Höhenweg bei widrigsten Bedingungen und zeigte allen Skeptikern, was ein Mensch zu leisten imstande ist. Dabei sammelte sie mit ihrem Team knapp 25 000 Euro an Spendengeldern ein. Damals zeichnete der Comic-Zeichner und Künstler Alexander Linke, der auch den schwäbischen Kultfiguren Äffle & Pferdle die Optik verleiht, das Rennschneggle Steffi. Auch die Feuerwehr-Steffi und das Feuerwehrschneggle stammen wieder aus seiner Feder.

Spendenaktion für Krebspatienten

Ob sich der Erfolg in der Spendensumme auch in der Aktion „300“ wiederholen lässt, hängt nicht zuletzt von den vielen fleißigen Spendern ab. Steffi Saul betont: „Meine Spendenaktion widme ich allen Krebspatienten, die täglich einen harten Kampf austragen müssen, sie haben eine sehr schwere Last zu tragen. Ich möchte Ihnen Mut geben, den Kampf niemals aufzugeben, und laufe deshalb symbolisch in einer 20 Kilogramm schweren Feuerwehrmontur.“

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender. Viele Menschen folgen schon den Typisierungsaktionen, aber die wenigsten wissen, dass eine Typisierung die DKMS 35 Euro kostet. Deshalb können auch Geldspenden Leben retten.