Steinheim an der Murr Schuss löst sich: Mann lebensgefährlich verletzt

Steinheim an der Murr.

Bei einer Festnahme in Baden-Württemberg ist ein 53 Jahre alter Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Schuss habe sich während des Zugriffs aus einer Dienstwaffe gelöst und den Mann im Gesicht getroffen, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Samstag mit. Weitere Details zu der Festnahme am Freitagabend in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) waren zunächst nicht bekannt.