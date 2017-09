Steinheim an der Murr Streit im Straßenverkehr endet mit Schüssen

Steinheim an der Murr.

Bei einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern sind in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) am Freitagabend Schüsse gefallen. Ob es Verletzte gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bis in die Nacht fahndete die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Schützen. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten Teile der Innenstadt ab.