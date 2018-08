Steinheim. Ein Pferd hat in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) seine Reiterin lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Tier bei dem Ausritt in einer Gruppe am Mittwoch aus noch ungeklärten Gründen gescheut und die 57-Jährige abgeworfen. Am Boden wurde die Frau von einem Huf getroffen.