Stellenabbau bei General Electric GE-Standort Mannheim steht vor dem Aus

Der Standort Mannheim stehe nach den Plänen des Konzerns vor dem Aus, sagte der Geschäftsführer der Mannheimer IG Metall, Klaus Stein. Dort seien noch rund 700 Beschäftigte in den Bereichen Wartung und Reparatur von Kraftwerken sowie im Bereich Ingenieurdienstleistungen (Engineering) tätig. Die Zahl der Mitarbeiter solle zunächst bis auf 100 Beschäftigte reduziert werden. Diese sollen später aber an einen anderen Konzernstandort, der noch nicht bekannt ist, umziehen. Für Mannheim seien die jetzt vorgelegten Pläne des Konzerns „ein erneuter Kahlschlag“, meinte Stein. Bereits in einem ersten Schritt waren dort 700 Arbeitsplätze bei der Produktion von Ausrüstungen für Gas- und Kohlekraftwerke gestrichen worden. Die Herstellung dieser Komponenten läuft nach den Angaben von Stein Ende des Jahres aus.

In Stuttgart, einem reinen Engineering-Standort, soll die Zahl der Beschäftigten nach den Plänen des Unternehmens um 100 auf 120 Mitarbeiter reduziert werden. Dort werden Anlagen zur Verbrennung von Kohle in Kraftwerken entwickelt. Komplett geschlossen werden Berlin mit 600 Beschäftigten und Mönchengladbach mit 350 Mitarbeitern. An diesen beiden Standorten werden Komponenten für die Stromübertragung produziert. Vor dem Aus steht auch die Herstellung von Schaufeln für Kraftwerksturbinen im saarländischen Bexbach mit 250 Beschäftigten.

Nach den Worten von Stein sind die Wartung und Reparatur von Kraftwerken, aber auch die Aktivitäten im Engineering hochprofitable Bereiche. Die Sparte Energy, zu der diese gehören, habe weltweit in den ersten drei Quartalen umgerechnet 2,1 Milliarden Euro zum Konzernergebnis beigetragen.

Ein Sprecher von General Electric Deutschland sagte, mit dem Abbau der Arbeitsplätze reagiere das Unternehmen auf das immer schwieriger werdende Kraftwerksgeschäft. Die Zunahme erneuerbarer Energien, aber auch die bessere Energieeffizienz führe dazu, dass kaum noch neue Gas- oder Kohlekraftwerke gebaut würden. Davon sei auch der Bereich Engineering betroffen, da dort neue Kraftwerke geplant werden. Bei Reparatur und Wartung von Kraftwerken drängten zudem neue Konkurrenten auf den Markt. Diese bauten zwar selbst keine Kraftwerke, seien aber in der Lage, den Service dafür zu übernehmen. Henryk Wulf, der Vorsitzende der Geschäftsführung von General Electric Power Deutschland, erklärte, der Abbau der Arbeitsplätze solle „so sozial verträglich wie möglich“ gestaltet werden.

Die IG Metall will vor Verhandlungen über einen Interessenausgleich zunächst mit verschiedenen Aktionen gegen die geplanten Streichungen vorgehen. Am Montag finden nach den Worten von Stein an verschiedenen Standorten Betriebsversammlungen statt. „Noch dieses Jahr wollen wir auch alle zusammen vor der Zentrale von General Electric Deutschland in Frankfurt protestieren“, so der Gewerkschaftsgeschäftsführer. „Die Stellenstreichungen sind eine Kapitulation des Konzerns vor komplexen Themen“, sagte Stein.

In ganz Europa will der Konzern offenbar 4500 Arbeitsplätze abbauen. Diese Zahl, „die aus Frankreich kommt“, wollte der Sprecher von GE Deutschland nicht kommentieren. Nach den Angaben der Mannheimer IG Metall sollen in Frankreich sogar neue Arbeitsplätze geschaffen werden. General Electric hatte die deutschen Standorte für Kraftwerksausrüstungen 2015 vom französischen Alstom-Konzern gekauft. Auf Druck der Pariser Re­gierung war damals vereinbart worden, dass in Frankreich keine Stellen gestrichen werden.

General Electric erzielte 2016 mit 300 000 Mitarbeitern einen Umsatz von umgerechnet 170 Milliarden Euro und will nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg im Kraftwerksbereich weltweit 12 000 Arbeitsplätze abbauen.