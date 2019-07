Stellwerkstörung in Schorndorf Skandal auf der Rems-Schiene

Nicht einsteigen bitte!

Zweiter Mann: Um 7.20 Uhr sei er in Vaihingen/Enz losgefahren, er wolle nach Winterbach. Jetzt ist es 9.54 Uhr, und wie er weiterkommen solle, wisse er nicht.

Dritter Mann: „Auf bahn.de hieß es, Ersatzverkehr ab 9.15 Uhr. Jetzt ist es 9.55 Uhr.“ Er wolle doch bloß, verdammt nochmal, von Cannstatt nach Geradstetten!

Fragen wir im Service-Center. Während der Reporter reingeht, kommt gerade eine Frau raus und bittet: „Seien Sie nett zu denen da drinnen! Die können doch auch nichts dafür.“ Na gut, also ganz höflich: Guten Tag, wo fährt der Ersatzbus? Frau am Schalter: „Vor dem Bahnhof, hinterm Zebrastreifen beim Pavillon.“ Also hin.

Dort stehen an die hundert Menschen. Eine Frau sagt: „Ich will nach Rommelshausen, ich hab um 10.30 Uhr einen Zahnarzttermin. Da wird mir ein Zahn gezogen. Seit Januar hab ich damit Ärger. Wenn das nicht klappt, krieg ich einen Herzkasper.“

Doch siehe, Punkt 10 Uhr kommt ein Bus. Gedränge, Kampf um die besten Plätze in der Schlange vorm Einstieg. Die Kundin in der Pole-Position fragt: „Nach Schorndorf?“ Der Busfahrer: „Nee . . . Nicht einsteigen bitte! Hallo! Nicht einsteigen!!“

Und wann, lieber Mann, kommt der Ersatzbus? „Kann ich Ihnen nicht sagen.“

"Keiner sagt einem was!"

„Katastrophe“, murmelt jemand. „Der letzte Busfahrer hat gesagt: In zwei Minuten kommt der Ersatzbus – aber jetzt steh ich hier seit 40 Minuten.“

10.05 Uhr, wieder biegt ein Bus in die Haltebucht für den Notverkehr. Die Türe öffnet sich. Nach Schorndorf? Der Busfahrer schüttelt den Kopf, drückt schnell den Knopf, und während die Tür sich vor den Nasen der Wartenden mit einem Zischen schon wieder schließt, ruft er noch tröstend durch den schmäler werdenden Schlitz: „Es kommt mit Sicherheit einer.“

Langsam macht sich Meuterstimmung breit. „Keiner sagt einem was! Scheiß-Organisation!“

Ein Mann klagt: Er wollte mit der S-Bahn von Stuttgart nach Winterbach, wurde in Waiblingen ausgespuckt – unterwegs auf der Strecke aber habe es „keine Information“ gegeben, wie es weitergeht, „es gibt nie ne richtige Information!“ Und in Waiblingen: „Nirgends ein Schild, nirgends ein Wegweiser“ Richtung Ersatzbus-Haltestelle. „Ist doch alles nur grauenhaft. Und dann heißt's, man soll den öffentlichen Nahverkehr benutzen.“

Die Ersatzbus-Türen gehen kaum noch zu

10.07: Der Ersatzbus kommt – ja, diesmal ist er es tatsächlich. Eine Lehrerin pfercht ihre Kinderlein rein, hoffentlich geht jetzt keines verloren im Gedränge, „wir wollen ins Schullandheim nach Gschwend.“ Ruckzuck sind die Sitzplätze belegt, auf dem Gang drängen sich etwa 40 weitere Leute stehend so dicht, dass die Türen kaum noch zugehen – und auf der Straße bleibt ein Dutzend Leute resigniert zurück.

An Gleis 7 aber fährt, man staune, um 10.15 Uhr die Go-Ahead-Regionalbahn von Schorndorf her ein – und da schau her, wer aussteigt: der Zeitungskollege Joachim Mogck. Er sei, erzählt er, um 8.40 Uhr an den Schorndorfer Bahnhof gekommen, auf der Anzeigetafel „sah da noch alles harmlos aus“. Er habe sich bloß gewundert: Warum stehen dann überall so viele ratlos guckende Menschen rum? „Dann gab es eine Durchsage: Stellwerkstörung. Die Leute haben nicht gewusst, was tun. In den Durchsagen hieß es immer bloß: Stellwerkstörung, Stellwerkstörung, Stellwerkstörung. Auf einmal hieß es: Der Ersatzbus fährt in der Grabenstraße ab.“ Also seien alle losgerannt. Er aber habe zu warten beschlossen – und jetzt, Grüßgott, sei er ja da. Tja, ergänzt der erfahrene Bahnpendler knochentrocken: „War halt mal wieder Chaos.“