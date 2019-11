Stellwerkstörung S-Bahn: Donnerstag vermutlich wieder mit Notfahrplan

Rems-Murr.

Die Fahrgäste im Remstal müssen am Donnerstag mit dem Schlimmsten rechnen. Die S 2 und die Regionalbahnen fahren zwischen Waiblingen und Schorndorf auch am Donnerstag vermutlich nur im Stundentakt. Im Stellwerk Waiblingen ist am Montag bei Arbeiten eine Störung aufgetreten, die Techniker nicht in den Griff bekommen, erklärte ein Bahn-Sprecher, weshalb es seither im Zugverkehr auf der Remsbahn hakt. – Und so sieht der Notfahrplan seit Mittwoch aus, der vermutlich auch am Donnerstag gilt, sofern den Technikern in der Nacht kein Wunder gelingt: