Sternentraum in Waiblingen Autistischer Elfjähriger trifft Thomas Müller

Das Team vom Verein Sternentraum 2000 erfüllt Herzenswünsche von besonderen jungen Menschen. Dies sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die durch ihre Krankheit, Behinderung oder Beeinträchtigung nicht zu 100 Prozent am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Im Rems-Murr-Kreis und den angrenzenden Landkreisen. Wünsche können über die Homepage des Vereins oder per Post an Sternentraum 2000 e. V., Sulzbacher Straße 140, 71522 Backnang, abgegeben werden.