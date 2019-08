Stetten am kalten Markt Toter Säugling: Keine heiße Spur nach "Aktenzeichen XY"

Das Neugeborene war am 3. September 2018 in einem Waldstück in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) entdeckt worden. Die Obduktion ergab, dass der Säugling nach der Geburt gelebt hatte. Einem Gutachter zufolge hatte die Mutter während der Schwangerschaft Drogen und Medikamente konsumiert. Die Beamten schließen daher nicht aus, dass sich die Frau in der Drogenszene aufhält oder aufgehalten hat.

Die Kriminalpolizei versuchte bisher unter anderem mit einer Flugblattaktion und einer Anwohnerbefragung, die Mutter des Kindes zu ermitteln. Das Standesamt nannte den kleinen Jungen später "Joris".