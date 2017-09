Stetten-Beinstein Fahrkartenkontrolle eskaliert

Stetten-Beinstein.

Am Dienstagmorgen ist es in der S-Bahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Reisenden und einer Fahrkartenkontrolleurin gekommen. Die 37-Jährige Reisende soll gegen 10.30 Uhr ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der S-Bahn-Station Endersbach wurde sie dabei von einer Kontrolleurin erwischt. Als die S2 an der nächsten Station in Stetten-Beinstein anhielt, stieg die Schwarzfahrerin aus ohne ihre Personalien anzugeben. Die 48-jährige Fahrkartenprüferin wollte sie davon abhalten. Daraufhin schlug die 37-Jährige zu.