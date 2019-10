Stetten-Beinstein Weniger Parkplätze am Bahnhof

Weinstadt-Endersbach. Ein Parkchaos bahnt sich an. Der Parkdruck an der Haltestelle Stetten-Beinstein in Endersbach ist stets groß. Überwiegend Pendler nutzen den Park-and-Ride-Platz. Doch von Montag, 4. November, an wird die Situation drastischer auf dem Platz. Aufgrund von Sperrungen fallen viele Stellplätze bis Ende 2020 weg.