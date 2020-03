Stetten Erster Corona-Fall in der Diakonie Stetten

Zur weiteren Minimierung der Kontakte sind die Tagesstruktur-Angebote der Remstal-Werkstätten seit dem heutigen Mittwoch in die Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung verlagert. Lediglich an den Standorten in Waiblingen und in Schorndorf findet tagsüber noch eine Notbetreuung für Klienten statt, die zu Hause in ihren Familien leben. Die Mitarbeiter der Remstal-Werkstätten leisten die Tagesbetreuung jetzt vor Ort in den Wohngruppen, ebenso wie weitere Mitarbeiter aus Arbeitsbereichen, die geschlossen sind oder ihr Angebot stark reduziert haben. Diese Mitarbeiter helfen auch aus, wenn in den Wohnbereichen für Menschen mit Behinderung oder im Alexander-Stift durch zunehmende Mitarbeiter-Freistellungen Personalengpässe entstehen.

Der Vorstandsvorsitzende Rainer Hinzen wird in der Pressemitteilung zur aktuellen Lage wie folgt zitiert: „Die Corona-Krise ist für uns eine enorme Herausforderung, die uns derzeit extrem belastet. Es geht darum, unsere Klienten und Mitarbeiter zu schützen, aber auch darum, ihnen in allen Ängsten und Sorgen die Zuversicht zu behalten, die wir aus unserem christlichen Glauben schöpfen. Zudem sind wir intensiv mit der Aufrechterhaltung unserer Versorgungs- und Betreuungssituation beschäftigt. Unser Planungs- und Krisenstab leistet von früh morgens bis spät abends hervorragende Arbeit. Unsere Mitarbeiter zeigen sich sehr flexibel und nehmen die zusätzliche Arbeitsbelastung mit hohem persönlichen Einsatz an. Dieses Engagement verdient hohe Anerkennung, dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“