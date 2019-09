Stihl in Waiblingen Akku treibt Absatz und Umsatz an

Am Ende einer Sackgasse in einem Industriegebiet in Hohenacker beginnt die Zukunft des Motorsägen- und- geräteherstellers Stihl. Im Zwei-Schicht-Betrieb stellt Stefan Seiler, Leiter der Akkufertigung, mit seinen Leuten in einem neuen Werk Akkupacks für Profigeräte her. Der Absatz der Akkugeräte ist in den ersten acht Monaten um 20 Prozent gestiegen, der Umsatz legte gar um 30 Prozent zu, sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora im Bürgerzentrum Waiblingen vor mehr als 100 Medienvertretern.

Schon heute stecke in 1,3 von 8,3 Millionen verkauften Geräten ein Akku. „Die Entwicklung geht in Richtung 50 Prozent!“ Der Abschied vom Benzinmotor werde jedoch noch lange auf sich warten lassen, betonte Kandziora und sagte mit einem Schmunzeln. „Vielleicht in 50 Jahren ...“ Es werde auch künftig noch Märkte wie Russland, Lateinamerika oder Australien geben, die am Benzinmotor hängen werden.

Die Akkuproduktion ist vor zwei Monaten angelaufen

Doch dass die Zukunft dem Akku gehört, daran ließ die neue Stihl-Entwicklungsvorständin Anke Kleinschmit keine Zweifel. „Unser Ziel ist, peu à peu auch Profigeräte mit Akkus auszurüsten.“ Im neuen Zweigwerk in Hohenacker montiert Stihl nun seit zwei Monaten just solche Huckepack-Akkupacks, die vorwiegend für Blasgeräte und Freischneider im geräuschempfindlichen kommunalen Einsatz gedacht sind. Aber auch auf Rasenmäher sollen diese Akkus passen.