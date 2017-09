Stille Helden Als Kommissionierer bei Coca-Cola

Video: Carmine Montesanto, arbeitet bei Coca-Cola in Urbach als Kommissionierer.

Zehn Kisten Cola, zwölf Kisten Mineralwasser, ein Sixpack zuckerfreier Biolimonade – all dies landet binnen kurzer Zeit auf einer Palette. Carmine Montesanto fährt mit seiner sogenannten Kommissionier-Ameise, einer Art Hubwagen, durch die Gänge zwischen den großen Metallregalen des weitläufigen Getränkelagers. Immer wieder hält er kurz an, scannt einen Barcode an einem der Regale, lädt Getränke auf, fährt weiter, hält wieder an, lädt wieder auf. Montesanto ist Kommissionierer bei Coca-Cola in Urbach und sorgt als solcher dafür, dass die richtige Ware zu den richtigen Kunden kommt.

Mit der Ameise von Lagerplatz zu Lagerplatz

„Da muss man sehr sorgfältig arbeiten und sich lange am Stück konzentrieren“, sagt der 21-Jährige. Denn bei mehr als 300 Produkt- und Packungsvarianten gelte es, immer den Überblick zu behalten. Da hilft es, dass die insgesamt 24 Kommissionierer elektronische Unterstützung haben: Alle Aufträge werden auf einem Display an der Kommissionierameise angezeigt. „Da wähle ich dann einen aus und mir wird genau angezeigt, was der jeweilige Kunde bestellt hat“, erklärt Montesanto. Mit seiner Ameise fährt er dann von Lagerplatz zu Lagerplatz und stellt die Lieferung zusammen. Per Barcode-Scan kontrolliert er, ob er das richtige Produkt in der richtigen Größe angesteuert hat. Wenn die Lieferung komplett ist, stellt Montesanto sie in der sogenannten Kommissionierzone bereit, von wo aus sie auf die firmeneigenen LKW verladen wird.

Der Job macht Spaß – „kein Tag ist wie der andere“

Sein Job mache ihm jeden Tag aufs Neue Spaß, sagt Montesanto. „Kein Tag ist wie der andere, es gibt ständig neue Herausforderungen“, sagt der Kommissionierer. So unterschieden sich beispielsweise bereits die Früh- und die Spätschicht voneinander, an manchen Tagen arbeite er zudem im Kaffeelager, an anderen fahre er Gabelstapler oder kümmert sich um die Reinigung der Kommissionierplätze. Denn die Sauberkeit sei enorm wichtig: „Jede Folie, die herumliegt, ist ein Sicherheitsrisiko“, erklärt Montesanto.

Selbst Ziele setzen

Ob die Arbeit manchmal anstrengend sei? Klar, körperlich sei es schon anspruchsvoll, antwortet der junge Mann. Aber er habe gelernt, Kisten mit wenig Kraftaufwand zu bewegen – etwa 200 Stück schafft er so in der Stunde. Auch geistig sei seine Tätigkeit anspruchsvoller, als sie auf den ersten Blick erscheine. „Die Lieferungen sollen ja stimmen, deshalb kontrolliere ich alles genau, bevor ich die Paletten zur Abholung bereitstelle“, betont Montesanto. Als stressig empfinde er seinen Job hingegen nie: Im Gegenteil, er setze sich selbst täglich Ziele, wie viele Aufträge er in seiner Schicht abarbeiten wolle.

Lehrstelle als Fachlagerist bei Coca-Cola

Zum Beruf des Kommissionierers gekommen ist der gebürtige Schorndorfer über einen kleinen Umweg. Nach seinem Haupt- und Realschulabschluss machte er zunächst eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. Der Grund: Er hatte den Bewerbungsschluss bei Coca-Cola verpasst. Umso mehr freute der junge Mann sich, als zwei Jahre später der Anruf kam, er könne eine Lehrstelle als Fachlagerist antreten. Er zögerte nicht lange und sagte zu. „In der Ausbildung habe ich verschiedene Abteilungen durchlaufen“, berichtet Montesanto. Am besten gefallen habe es ihm aber in der Kommissionierabteilung. Nach seiner Ausbildung wurde er dort auch übernommen – unbefristet, weil er zu den Besten seines Jahrgangs gehört hatte.

"Ich will etwas Vielseitiges machen"

Einen anderen Job kann Montesanto sich heute nicht mehr vorstellen. „Ich will etwas Vielseitiges machen, mal hier und mal dort sein“, sagt er. Er freue sich täglich auf die Arbeit, Hobbys zum Stressabbau brauche er nicht. Am Wochenende treffe er sich gerne mit Freunden, spiele Fußball oder gehe in Cafés. Ein berufliches Ziel hat der junge Mann dennoch: Er wolle sich auf jeden Fall fortbilden, zum Beispiel im Bereich der Lageradministration.

Einige Reisen stehen an

Und einen großen Traum hat Montesanto auch. „Ich will etwas von der Welt sehen. Ich bin selbst Italiener und andere Kulturen kennenzulernen, das interessiert mich“, sagt er. In den kommenden Jahren wolle er daher einige Reisen unternehmen. Die erste soll ihn gleich mal ein ganzes Stück weit weg, ins Herkunftsland der Coca-Cola, führen: nach Amerika nämlich, Bekannte besuchen.