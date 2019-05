Stimmen zum VfB-Spiel auf Schalke „Wir sind gut gerüstet für die Relegation“

Beim müden 0:0 gegen die Schalker schonten die Schwaben ihre Kräfte für die anstehenden Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Liga. „Wichtig war, dass wir ohne großen Verletzung und mit einem einigermaßen guten Gefühl aus dem Spiel hier heute herausgekommen sind“, sagte Kapitän Christian Gentner nach dem Abfiff. Und Angreifer Mario Gomez ergänzte: „Wir sind gut gerüstet für die Relegation.“

Wer am kommenden Donnerstag der Gegner des VfB Stuttgart wird, entscheidet sich am Sonntag zwischen dem SC Paderborn und Union Berlin. Während der SCP mit einem Sieg in Dresden den direkten Aufstieg klar machen kann, müssen die Köpenicker ihr Spiel in Bochum gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer der Paderborner hoffen.

Nico Willig wird die beiden Duelle zu Hause auf dem Sofa verfolgen. „Meine Co-Trainer sind in den jeweiligen Stadien und ich sitze vor dem Fernseher und zappe hin und her“, sagte Willig, der wie sein Stürmer Mario Gomez („Ich bin zu eintausend Prozent davon überzeugt, dass wir gewinnen werden“) selbstbewusst auf die beiden Entscheidungsspiele blickt: „Sieben Punkte aus den letzten vier Spielen und dreimal zu Null - das gibt uns Kraft für die Relegation.“