Stimmen zum VfB-Abstieg „Es war eine Horror-Saison“

Berlin.

Mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme trat VfB-Trainer Nico Willig am späten Montagabend auf das Podium. Der 38-jährige Fußballlehrer rang auf der Pressekonferenz nach dem entscheidenden Relegationsspiel in Berlin (0:0) sichtlich mit der Fassung und versuchte seine Enttäuschung über den dritten Abstieg der Vereinsgeschichte in Worte zu fassen: „Es ist schwierig, da jetzt einen klaren Gedanken zu fassen. Für uns war es eine Horror-Saison. Vom Anfang bis zum Ende. Es tut mir leid für alle Fans.“