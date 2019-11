Stimmen zum VfB-Sieg gegen Dresden „Wir müssen den Deckel früher draufmachen“

"Verteidigen tut er eh überragend"

„Das Tor war besonders für mich, wie die ganze Woche“, berichtete der freudestrahlende Blondschopf nach dem Abpfiff. Am Mittwoch hatte er via Instagram bekannt gegeben, dass er zum ersten Mal Vater wird - und daraufhin am Sonntagnachmittag einen Sahnetag erwischt . „Santi hat sich - was sein Ballbesitzspiel anbelangt - extrem weiterentwickelt. Das ist auch wichtig, weil er auf der Acht spielt“, lobte Trainer Tim Walter seinen kampfstarken Mittelfeldspieler nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. „Verteidigen tut er eh überragend. Er haut immer alles für das Team rein. Ich habe ihm heute vor dem Spiel gesagt: Es wird Zeit, dass du auch mal einen machst und dich selber belohnst.“ Gesagt getan.

Der VfB bleibt in der Rolle des Jägers

Auch Sven Mislintat war nach dem Spiel zu Scherzen aufgelegt: „Wir hoffen, dass Santi nicht jedes Mal Papa werden muss, bevor er trifft.“ Im nächsten Atemzug analysierte der Stuttgarter Sportdirektor einen „total verdienten Sieg“ für die Schwaben: „Die erste Halbzeit war top, auch weil wir uns mit zwei schönen Toren belohnt haben. Im zweiten Durchgang war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, resümierte Mislintat.

Als Erfolgsrezept für den verdienten Heimsieg gegen Dresden machte Stuttgarts Marc Oliver Kempf das hohe Pressing seines Teams aus: „Wir waren von Anfang an da und haben den Gegner früh unter Druck gesetzt.“ Lediglich die Chancenverwertung war nicht nach dem Geschmack des Kapitän: „Wir müssen den Deckel früher draufmachen“, appellierte Kempf in Richtung seiner Vorderleute.