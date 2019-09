Stimmen zum VfB-Sieg in Regensburg „Wir wollten mit 80 Prozent zum Erfolg kommen“

„Wir haben sehr fahrig und langsam gespielt“, bemängelte Walter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Wir wollten mit 80 Prozent zum Erfolg kommen. So sah es zumindest von außen aus.“ Der Coach hatte seine Mittelfeld überraschend umgebaut und so bekamen Orel Mangala und Neuzugang Philipp Förster in Regensburg zunächst den Vorzug vor Atakan Karazor und Gonzalo Castro. „Die Jungs haben gut trainiert“, begründete der Stuttgarter Trainer diese Maßnahme im Nachgang.

Walter schimpft: „Wir haben um das 1:1 gebettelt“

Die erste Halbzeit hatte sein Team über weite Strecken dominiert und so waren die Schwaben durch den Treffer von Nicolas Gonzalez mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause gegangen. Doch in den zweiten 45 Minuten verpassten es die Stuttgarter wie schon so oft in dieser Spielzeit, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. „Wir haben um das 1:1 gebettelt“, schimpfte Walter. Vom Elfmeterpunkt aus kam der Jahn durch den Ex-Stuttgarter Max Besuschkow zum nicht unverdienten Ausgleich (71.). „In der zweiten Halbzeit sind wir mehr ins Risiko gegangen und haben gemerkt, dass hier heute was möglich ist“, sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic.

Nach dem Ausgleichstreffer ging es in der Schlussphase hoch her. Zunächst köpfte Holger Badstuber den VfB erneut in Führung (76.). Dann verpassten Silas Wamangituka (82./83.) und Debütant Philipp Förster die Vorentscheidung (84.). Erst in der Nachspielzeit erlöste der eingewechselte Ex-Regensburger Hamadi Al Ghaddioui die VfB-Fans. Der Anschlusstreffer von Federico Palacios (90.+3) war lediglich Ergebniskosmetik.