Stimmen zur VfB-Pleite gegen Wiesbaden „Das war heute ein Scheißtag“

Ganz anders war die Gefühlslage im Lager des SV Wehen Wiesbaden. Trainer Rüdiger Rehm strahlte nach dem zweiten Saisonsieg des Aufsteigers. „Ich bin sehr glücklich, dass wir bei einem unfassbar starken Gegner drei Punkte geholt haben“, so Rehm, der das Prädikat "glücklich" besonders betonte. „Die Schlussphase des VfB war extrem, sie haben unglaublich gedrückt." Dennoch wollte der Ausgleich für die Schwaben nicht mehr fallen - auch aufgrund von vier Aluminum-Treffern der Stuttgarter Angreifer.

Und auch Torhüter Heinz Lindner, der erst am Mittwoch verpflichtet worden war, trug seinen Teil bei und klärte beispielsweise stark mit dem Fuß gegen Mario Gomez (85.). Der ehemalige österreichische Nationalkeeper war im Anschluss an die Partie völlig aus der Puste und hatte auch schon auf dem Platz die Unterstützung seiner Teamkollegen gebraucht. In bester Kreisliga-Manier hatten seine Innenverteidiger die Abstöße nach vorne geprügelt. „Nach zweieinhalb Monaten auf der Couch und gefühlt 400 Abstößen ist es ganz normal, dass mal etwas zwickt“, schmunzelte Lindner in der Mixed-Zone.