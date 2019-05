Stimmen zur VfB-Pleite in Berlin Nico Willig ärgert sich über den Videoschiedsrichter

Weitere Stimmen zum Spiel

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler: „Die Signale kamen zu spät. Wir haben erst nach dem 0:3 ins Spiel gefunden. Für die Berliner geht’s um nichts mehr. Das hat man auch auf dem Platz gespürt, dass da heute mehr drin gewesen wäre. Das wird jetzt brutal schwer. So wie es jetzt aussieht, steuern wir auf den Relegationsplatz zu. Aber der muss auch erstmal gesichert werden. Das wollen wir aus eigener Kraft schaffen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Punkte.“

VfB-Mittelfeldspieler Dennis Aogo: „Ich hatte das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Wir wollten aus einer engen, kompakten Defensive immer wieder Nadelstiche setzen. Das haben wir aber nicht zu einhundert Prozent umgesetzt. Wir dürfen aber alle nicht vergessen, dass der Videoschiedsrichter einen großen Fehler gemacht hat. Das soll kein Alibi sein, aber ich bin der Meinung, dass er das sehen muss. Das ist es für mich nicht verständlich."

VfB-Mittelfeldspieler Alexander Esswein: „Am Anfang war es von beiden Mannschaften zu wenig. Es war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießen würde, im Vorteil sein würde. Für mich war es ein klares Handspiel von Karim, eines der klarsten der vergangenen Wochen. Die Szene war schon ein Knackpunkt. Für mich ist es unerklärlich, dass der Videoschiedsrichter das nicht sieht. Jetzt müssen wir in den nächsten Spielen alles raushauen.“

Berlins Kapitän und Torschütze Vedad Ibisevic: „Wir haben endlich wieder die Tore gemacht, das war das Einzige, was in den vergangenen beiden Wochen noch gefehlt hatte. Der Trainer hatte schon angekündigt, dass ein Tor der berühmte Dosenöffner sein könnte, und so war es dann ja auch. Das war sehr wichtig, wir wollten unbedingt diesen Dreier, und wir sind froh, dass wir den Fans diesen Sieg schenken konnten, sie haben ihn sich verdient.“