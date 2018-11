Stimmungsboykott in der Bundesliga Darum schweigen die Fankurven für eine Halbzeit

Davon gehen die Fan-Organisationen "Unsere Kurve" und "Pro Fans" aus. "Es geht ja nicht nur um Montagsspiele in der Ersten, sondern auch in der Zweiten und Dritten Liga - und grundsätzlich um Spiele unter der Woche", erklärte Jochen Grotepaß als Sprecher von "Unsere Kurve". Sig Zelt von "Pro Fans" äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ähnlich.

VfB-Trainer Weinzierl: "Wir brauchen die Fans"

Auch die Stuttgarter Ultras werden ihre Mannschaft im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag in der ersten Halbzeit nicht wie gewohnt supporten.

"Selbstverständlich fällt es niemandem leicht, die eigene Mannschaft in dieser Zeit nicht zu unterstützen. Allerdings besteht die riesige Chance auf entscheidende Veränderungen, die den Fußball endlich wieder in eine positive Richtung lenken würden", schreibt das "Commando Cannstatt 97" auf seiner Homepage. ​​​"Für den Beginn der zweiten Halbzeit haben wir eine kleine Aktion geplant, um dann geschlossen und kraftvoll mit dem Support zu starten", ergänzt der "Schwabensturm 02".

VfB-Trainer Markus Weinzierl hat "vollstes Verständnis" für den Stimmungsboykott der Fans, hätte sich diesen aber während eines Auswärtsspiels gewünscht: "Wir brauchen die Fans. Sie sind unser 12. Mann. Das ist unabdingbar. Das muss auch in Zukunft unser Pfund sein."

Bundesweiter Stimmungsboykott

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Mittwoch (21.11.) bestätigt, dass sich die 18 Bundesliga-Clubs einstimmig für eine Abschaffung der Montagsspiele ausgesprochen haben . Ab der Saison 2021/2022 soll darauf verzichtet werden.

Am Dienstag hatte die Fan-Szene einen bundesweiten Stimmungsboykott für die erste Halbzeit und Protest-Aktionen gegen Spiele unter der Woche für den 13. Spieltag angekündigt. Am 3. Dezember steht mit dem Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen das erste von fünf Montagsspielen in dieser Saison in der höchsten deutschen Spielklasse an.

Bereits Ende September hatten Zuschauer in den ersten drei Ligen mit einem Stimmungsverzicht ihren Unmut über die ihrer Meinung nach wachsende Kluft zwischen Anhängern, Vereinen und Verbänden sowie die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball ausgedrückt.

DFB-Präsident Grindel warnt vor einer Verlegung der Partien auf den Sonntag

In der Diskussion um die Abschaffung der Montagsspiele in der Bundesliga hat DFB-Präsident Reinhard Grindel vor einer Verlegung der Partien auf den Sonntag gewarnt. "Der Sonntagnachmittag gehört dem Amateurfußball", sagte Grindel bei einer Veranstaltung des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und des Verbandes der Sportjournalisten Berlin-Brandenburg (VdSBB) am Dienstagabend in der Hauptstadt. Danach müsse sich auch der Bundesliga-Fußball richten, betonte der Verbandschef.

Einen Tag später rief der Verbandschef zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Fußball-Fans und den Verbänden auf. "Für mich gibt es keine Alternative - um ein friedliches und emotionales Stadionerlebnis zu bewahren - zu einem Dialog mit den Fans", sagte Grindel bei einer Veranstaltung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) am Mittwoch. "Dazu rufe ich auf." Ein Zusammenschluss von Fanszenen hatte im August die Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) aufgekündigt.