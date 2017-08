Prag Ungarn Wien Sightseeing und Wellness

Die Ungarn-Reise – ein Unicum. Besuch bei Piroschka. In der Puszta, Salami und Paprika

26 Leser unserer Zeitung lernten das ursprüngliche Ungarn kennen. In einem Thermalort namens Berekfürdö, in der Puszta gelegen, konnten sie Körper und Geist entspannen. Der Ort, noch nicht von West-Touristen überlaufen, zeigte sich von seiner besten Seite. Es war sonnig und schön. Auf dem Markt der nahe gelegenen Stadt Karcag konnte, wer wollte, sich mit ungarischer Salami und mit Paprika eindecken. Eine Schnapsprobe und ein Tanzabend rundeten das Erlebnis ab.

Auf dem Weg in die Puszta genehmigte sich die Reisegruppe zunächst ein Bierchen in der Pilsner-Urquell-Brauerei und erkundete dann Prag. Auf dem Rückweg aus der Puszta blieb die Gruppe noch zwei Nächte in Wien, um die eine oder andere Sachertorte zu genießen.