Welzheim.

In Welzheim hatten in den letzten Wochen einige Mobilfunknutzer nur eingeschränkten oder gar keinen Empfang. Die Ursache: Seit dem 20. August liegt für den Bereich Welzheim/Aichstrut eine Störung im Mobilfunknetz vor, von der alle Kunden betroffen sind, die über das O2/Eplus-Netz telefonieren. Dies hat uns Matthias Püster, Mitarbeiter des Beschwerdemanagements bei der Firma Drillisch Online GmbH, die unter anderem Smartmobil, Yourfone und Bild Connect anbietet, nun auf Anfrage bestätigt. Demnach sind seit diesem Zeitpunkt zwei Masten (im Welzheimer Industriegebiet sowie in Aichstrut) nur eingeschränkt funktionsfähig. Ein Entstörungstermin liegt bislang noch nicht vor.